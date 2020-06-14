В РФ за сутки вывили 8835 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/80c8e438-ae13-11ea-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за минувшие сутки было выявлено 8835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых составило 528 964.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за сутки в стране выздоровели 5409 человек, умерли 119. В Москве было выявлено 1477 новых случаев инфицирования.

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в мире более 7,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. Свыше 430 тысяч человек умерли, более 3,7 млн вылечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 074 526 человек, на втором Бразилия — 850 514.

Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 14 июня в России — 528 964 случая коронавирусной инфекции (+8835 за последние сутки), 280 050 выздоровели (+5409 за последние сутки). Умерли 6948 человека (+119 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 82 случая. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 205 905 (+1477 за последние сутки) заболевших, 121 691 выздоровели (+2133 за последние сутки), 3281 умерли (+50 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, на сегодняшний день в Филатовской больнице на территории Москвы лечение проходят 1,1 тысячи человек, у 623 из них диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.