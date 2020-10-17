В РФ за сутки от коронавируса вылечились 8617 человек

https://static.news.ru/photo/413c082a-104e-11eb-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На территории России за прошедшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 8617 человек. Об этом 17 октября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в настоящий момент с начала пандемии в стране от COVID-19 вылечились 1 065 199 человек.

Как сообщили в оперштабе, в течение последних суток в РФ специалисты выявили 14 922 новых случая коронавируса. Теперь общее число заболевших в России выросло до 1 384 235 пациентов.

Кроме того, за прошедшие 24 часа 279 россиян с коронавирусом умерли. Всего жертвами пандемии стали 24 002 гражданина РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 4648 человек. Из столичных больниц по выздоровлении выписали 2001 пациента. 56 жителей Москвы скончались от COVID-19.