В РФ за сутки от коронавируса вылечились 6318 человек

https://static.news.ru/photo/733ed820-ec27-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 6318 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 1 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за время пандемии в России с болезнью в общей сложности справились 815 705 граждан.

В оперштабе также отметили, что за сутки в стране коронавирус официально подтвердили у 4 729 жителей 84 регионов. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1 000 048.

Также за последние 24 часа от коронавируса в РФ скончались 123 человека. Общее число жертв инфекции достигло отметки в 17 299 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, московские врачи поставилидиагноз COVID-19 ещё 641 пациенту. При этом количество людей выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции за сутки составило 1 262 человека.

Также столичный оперштаб сообщает об 11 летальных исходах. Учитывая количество выздоровевших и умерших, коронавирусом в Москве сейчас болеют 42844.