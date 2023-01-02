В РФ выявили минимальный с июля суточный прирост заболевших COVID-19 В России выявили 3884 случая заражения коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России 2 января суточный прирост заболевших COVID-19 составил 3884 случая, следует из данных оперативного штаба. Это минимальное значение с середины июля прошлого года. При этом за сутки госпитализировано 379 человек, что на 19,4% меньше, чем 1 января.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, а снижение — в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах. За минувшие сутки от коронавируса умерли 43 человека, накануне сообщалось о 50 умерших.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.