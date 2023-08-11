В России выпустят беспилотную машину «Зубило»: зачем она нужна ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создадут беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Он будет способен подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых. Что еще известно о машине и когда ее представят?

Каким будет «Зубило» и когда его покажут

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» сконструируют для штурмовых групп. Разработчик АО «Ремдизель» представит его в рамках форума «Армия-2023», который состоится с 14 по 20 августа на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке под эгидой Мионобороны.

«В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“», — подчеркнули в компании.

Среди основных функций «Зубила», кроме основного значения, также выделили подвоз боеприпасов, транспортировку грузов и раненых и зарядку радиостанций и квадрокоптеров. В случае с «Титаном» речь идет о защищенном автомобиле для подразделений Воздушно-десантных войск, разведки и спецназа. Разработчик, АО «Ремдизель», — российский завод техники специального назначения. Основан в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит бронированные автомобили колесной формулы 4×4, 6×6, 8×8 «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

Какую новейшую технику уже получили или получат ВС РФ

В России непрерывно идет разработка новых моделей военной техники. Так, в ноябре 2022 года в зоне спецоперации впервые был использован обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Новинка была представлена в прошлом августе на форуме «Армия-2022». Бронированный автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и способен вмещать до девяти военнослужащих. В ноябре прошлого года уральский полпред Владимир Якушев побывал на ПАО «Курганмашзавод», где ему показали БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами.

«На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Владимир Якушев и Вадим Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники», — уточнялось в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В конце декабря на воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А». Ракетоносец стал седьмой подлодкой проекта 955 и четвертой, построенной по модернизированному проекту 955А. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отмечал, что ВМФ получит атомную подлодку «Император Александр III» в 2023 году.

Ижевский механический завод 24 июля передал первую партию 9-мм самозарядного пистолета 6П72 «Удав» на испытания. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников». Оружие пройдет полный цикл испытаний в затрудненных условиях эксплуатации, включая стрельбу при температуре +50˚С и −50˚С, а также в условиях запыления и дождевания.

Летом 2022 года сообщалось, что автомат АК-12 усовершенствовали на основе опыта, полученного в ходе спецоперации. Новый образец автомата показали представителям Минобороны. По словам президента группы компаний «Калашников» Алана Лушникова, автомат выпустят в 2023 году.

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