В РФ выпустят беспилотные самолеты «Партизан»: зачем нужны, когда появятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС «Партизан»

Выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан» запланирован на 2024 год, заявил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев, сообщает ТАСС. Что известно об этой модели и для чего она нужна?

В чем особенность беспилотного самолета «Партизан»

Впервые машину представили на МАКС-2021 на базе модели ТВС-2МС. Беспилотный самолет создается с 2019 года Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Главная идея «Партизана» — применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой для сверхкороткого взлета и посадки. Максимальная взлетная масса машины составит 3380 кг. Самолет будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км.

Когда прошли первые летные испытания «Партизана»

В мае 2021 года руководитель проекта направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Григорий Макеич заявил, что были проведены первые испытания аэродинамической модели данного самолета, который может подниматься в воздух с площадки размером всего 50 на 50 метров.

«На сегодняшний день проведены испытания аэродинамической модели летающей лаборатории на базе самолёта ТВС-2МС, также по результатам данных исследований сформирован технический облик демонстратора, изготовлена его аэродинамическая модель и проведены ее испытания», — рассказал он.

Макеич объяснил, что «Партизана» ждет еще как минимум два этапа серьезных испытаний.

«На втором этапе будет изготовлен сам демонстратор, будут проведены его испытания в аэродинамической трубе. На третьем этапе — в конце 2022 года — будут проводиться летные испытания демонстратора в пилотируемом и беспилотном режимах», — пояснил Григорий Макеич.

Почему перенесли демонстрацию «Партизана»

Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук ноябре 2022 года рассказал, что готовность демонстратора технологий проекта самолета «Партизан» перенесена на 2023 год из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные.

«В связи с обстоятельствами внешнего характера сроки немного перенеслись, но в 2023 году будет опытный образец, который должен летать. Очень много из того, что использовалось в начале проекта, сегодня невозможно использовать, поэтому мы ищем альтернативные замены. Изменившаяся ситуация требует пересмотра многих технических решений и исключения импортных узлов и агрегатов», — объяснил он.

Также гендиректор СибНИА отметил, что разрабатывается идея полностью электрического летательного аппарата на основе «Партизана».

Где может быть использован «Партизан»

Согласно данным Фонда перспективных исследований, беспилотный самолет может использоваться: Вооруженными силами РФ для проведения разведывательных работ; МЧС для спасательных операций и тушения пожаров; в сельском хозяйстве при проведении авиационно-химических работ; в транспортной сфере — грузоперевозки, санитарная авиация и аэромониторинг.

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