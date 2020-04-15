В РФ ввели систему персонифицированного учёта всех случаев COVID-19

Минздрав РФ запустил информационную систему, которая учитывает персонально все случаи заражения коронавирусом, а также внебольничные пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Все медучреждения, которые работают с пациентами с COVID-19, а также федеральные органы исполнительной власти заносят данные о заболевших в информационную систему,
Как пояснили в ведомстве, такие меры дают возможность отслеживать ситуацию с коронавирусом и внебольничными пневмониями практически в режиме реального времени.
Этот инструмент необходим для принятия своевременных обоснованных управленческих решений и прогнозов по пандемии, отметил гендиректор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.
Собранные в системе данные о методах диагностики и лечения помогают оперативно разрабатывать и реализовывать на практике наиболее эффективные алгоритмы оказания медицинской помощи, — пояснил Карпов.
В России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее в Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирусную инфекцию.
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