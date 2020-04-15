В РФ ввели систему персонифицированного учёта всех случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/5f67602a-7f11-11ea-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ запустил информационную систему, которая учитывает персонально все случаи заражения коронавирусом, а также внебольничные пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все медучреждения, которые работают с пациентами с COVID-19, а также федеральные органы исполнительной власти заносят данные о заболевших в информационную систему, пишет «Парламентская газета». После этого формируется отчёт. Сейчас над этим трудятся почти шесть тысяч сотрудников из тысячи клиник в 84 субъектах России.

Как пояснили в ведомстве, такие меры дают возможность отслеживать ситуацию с коронавирусом и внебольничными пневмониями практически в режиме реального времени.

Этот инструмент необходим для принятия своевременных обоснованных управленческих решений и прогнозов по пандемии, отметил гендиректор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Собранные в системе данные о методах диагностики и лечения помогают оперативно разрабатывать и реализовывать на практике наиболее эффективные алгоритмы оказания медицинской помощи, — пояснил Карпов.

В России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее в Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирусную инфекцию.