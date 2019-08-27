https://static.news.ru/photo/ccca6e62-c8fc-11e9-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: PATRICK PLEUL/dpa/Global Look Press

За шесть лет в России приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов, заявил 27 августа президент страны Владимир Путин во время осмотра нового аэропорта Гагарин под Саратовом.

На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов, — цитирует ТАСС главу государства. , — цитируетглаву государства.

Во время осмотра Гагарина Путин вспомнил, как в 2012 году о строительстве воздушной гавани его попросил губернатор Саратовской области.

Ранее News.ru писал, что в аэропорту Гагарин приземлился тестовый рейс , выполненный авиакомпанией «Победа». Регулярное сообщение стартовало 20 августа.