Фото: PATRICK PLEUL/dpa/Global Look Press
За шесть лет в России приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов, заявил 27 августа президент страны Владимир Путин во время осмотра нового аэропорта Гагарин под Саратовом.
 
На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов, — цитирует ТАСС главу государства.
 
Во время осмотра Гагарина Путин вспомнил, как в 2012 году о строительстве воздушной гавани его попросил губернатор Саратовской области.
 
Ранее News.ru писал, что в аэропорту Гагарин приземлился тестовый рейс, выполненный авиакомпанией «Победа». Регулярное сообщение стартовало 20 августа.
 
​Возведение аэропорта в Саратове было профинансировано ВЭБом из средств Фонда национального благосостояния. Всего на строительство Гагарина было потрачено 5,4 млрд рублей.
News.ru в соцсетях