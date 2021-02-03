В РФ в 2020 году ввели в строй 37 объектов по обращению с ТКО

https://static.news.ru/photo/aaf89514-65f6-11eb-87d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)» в прошлом году в российских регионах ввели в эксплуатацию 37 предприятий по сортировке и переработке отходов, а также объектов по комплексному обращению с ТКО.

Были запущены пять комплексных объектов по обработке и утилизации, 28 сортировок и четыре предприятия по утилизации отходов мощностью утилизации 825,9 тысячи тонн и обработки 3,6 млн тонн в год, — цитирует телеканал «360» представителя Российского экологического оператора.

В данный момент на сортировку направляют 30% всех образующихся в РФ коммунальных отходов, к 2024 году этот показатель должен подняться до 50%, а к 2030 году будут сортировать абсолютно все отходы, направляя на утилизацию только половину из них. Для достижения таких показателей в РФ планируют создать более тысячи объектов по обращению с отходами.

Как писал NEWS.ru, глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что в России инфраструктура обращения с отходами финансируется пока только за счёт платежей граждан. Однако только после получения второго источника финансирования начнёт работать экономическая модель, которая сделает переработку выгодной. Для этого в стране сейчас модернизируют систему расширенной ответственности производителя (РОП). Новая концепция, подготовленная Буцаевым, подразумевает систематизацию реестров перечня упаковки, производителей и импортёров товаров. Также будут определены места раздельного накопления, сбора отходов и их обработки, а также сформирован новый подход к расчёту ставок экологического сбора. Платежи будут распространяться на всю упаковку, выпущенную в оборот с 1 января 2022 года.