https://static.news.ru/photo/31847ff8-ce18-11e9-9fee-fa163e074e61_660.jpg Вертолет Ми-171. Архивное фото Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В РФ готовится к производству новый вертолёт Ми-171А3. Он предназначен для работ на шельфе. Об этом сообщил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Леонид Белых.

Будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолёт Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идёт подготовка к его производству, — сказал Белых.

Белых рассказал, что раньше такие машины были не нужны, потому что нефть добывалась на суше. Теперь такая необходимость возникла.

Ми-171А3 является глубокой модернизацией многоцелевого вертолёта Ми-171А2. Подробные технические характеристики данной машины пока не публикуются.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» по итогам работы Международного авиасалона МАКС-2019 планирует подписать контракты о поставках за рубеж российских самолётов, вертолётов и средств противовоздушной обороны.