В РФ сохранили размер максимального пособия по безработице на 2021 год

https://static.news.ru/photo/23743f5a-4f33-11eb-8890-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сохраняющее размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год. Максимальную планку пособия подняли на 50% в марте 2020 года.

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Максимальный размер пособия по безработице увеличили в марте прошлого года с 8000 до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных в период пандемии коронавируса, однако в конце года было решено сохранить максимальный размер пособия.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мишустин также продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, регионам рекомендовано продлить дистанционный формат работы службам занятости. В октябре общая численность безработных россиян достигла 4,494 млн. Пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям — резкий рост безработицы Росстат фиксировал ещё в марте и апреле.

Кроме того, в России хотят в недрить систему страхования от безработицы. Депутаты Госдумы намерены разработать принципиально новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва.