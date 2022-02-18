В РФ с 1 марта ужесточат правила получения разрешения на оружие

С 1 марта в России ужесточаются правила разрешения на оружие. Это коснётся прохождения медицинского осмотра. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвадии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием, — сообщил Медведев.

Что касается психологического тестирования, то данная мера, по мнению представителя Росгвардии, может назначаться в качестве дополнительного обследования, исходя из результатов проведённого осмотра.

Новые правила требуют прохождения подобного осмотра только в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Также у Росгвардии появится возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином медосвидетельствования.

Подобная комиссия должна проводиться один раз в пять лет. Её станут проходить как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, включая наградное. Освободят от освидетельствования военных. В случае, если у человек будет выявлено одно из включённых в перечень заболеваний, он должен немедленно сдать лицензию и само оружие в Росгвардию. Требования распространяются в том числе на коллекционеров. Через два месяца человеку будет назначено повторное обследование, если он не станет его проходить, то лишится права владения оружием навсегда.

Также сообщалось, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.