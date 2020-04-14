В РФ разработали способ экстренной профилактики COVID-19 у врачей

https://static.news.ru/photo/8132ab7c-7e2d-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России разработаны несколько способов экстренной постконтактной профилактики коронавируса нового типа у медицинских специалистов. Об этом 14 апреля сообщили представители Минздрава РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, способы профилактики разработаны на случай попадания биологических жидкостей больного на кожу или слизистую оболочку доктора.

Также разработана схема медикаментозной профилактики медицинских работников, — приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Кроме того, в ведомстве заявили, что каждый медработник проходит дистанционную термометрию и осмотр в ежедневном режиме. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, защита персонала является обязанностью и важнейшим приоритетом для руководителей каждой медицинской организации.

По информации на 14 апреля, в общей сложности в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тысяч пациентов скончались, более 450 тысяч человек выздоровели.

В РФ зафиксировано 21 102 случая заражения, 1470 человек выздоровели, 170 пациентов умерли. В Москве 13 002 человека заразились, 1016 из них выздоровели, 95 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки на территории России умерли 22 пациента с диагностированным коронавирусом.