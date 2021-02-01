В РФ проработают вопрос о создании суда по правам человека

https://static.news.ru/photo/48babeec-6464-11eb-8d28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Верховный суд вместе с представителями Министерства юстиции проработает вопрос о целесообразности создания в стране суда по правам человека. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Исходя из имеющейся информации, глава государства заявил, что указанное поручение должно быть выполнено до 1 июня 2021 года. Отвечать за реализацию президентского указания будут председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

Рекомендовать Верховному суду РФ рассмотреть совместно с Министерством юстиции РФ вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения, — сообщается на сайте Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре России проверить информацию правозащитников о незаконном давлении, которому иногда могут подвергаться фигуранты уголовных дел. Отмечается, что ответственный за выполнение поручения генпрокурор Игорь Краснов должен будет отчитаться о его выполнении к 1 июня 2021 года.