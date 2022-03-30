В РФ призвали уволить советника губернатора Самары за поддержку Зеленского

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал уволить советника самарского губернатора Дениса Кортунова за то, что тот выложил в соцсети интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ и подписал «Зеленский крутой», сообщает «Говорит Москва». Хинштейн счёл такую публикацию Кортунова неприемлемой. Роскомнадзор ранее предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью.

Надеюсь, после подобных постов о том, что «Зеленский крутой», Денис Кортунов будет незамедлительно освобождён от должности общественного советника губернатора Самарской области по IT. Если, конечно, этого уже не произошло ранее, — цитирует слова Хинштейна «Говорит Москва».

По информации издания URA.RU, Хинштейн сообщил об увольнении Кортунова как о принятом решении.

Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что советника губернатора Самарской области уволят за поддержку Зеленского, — сообщает агентство.

После того как это интервью состоялось, Роскомнадзор начал проверку российских средств массовой информации, которые взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении ведомства в Telegram. По данным РКН, интервью с украинским лидером провели СМИ, в том числе иностранные и выполняющие функции иноагента. В итоге надзорный орган предупредил российские СМИ, заявив, что им необходимо отказаться от публикации данного интервью.

При этом в отношении средств массовой информации, взявших комментарий у украинского лидера, начата проверка для определения степени ответственности. Также на сайте Генпрокуратуры сообщалось, что ведомство даст правовую оценку факту публикации и содержанию интервью украинского президента Владимира Зеленского нескольким российским СМИ.