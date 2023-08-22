В РФ прекратят поставки препарата от гепатита С: чем будут лечить пациентов

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Американский фармпроизводитель MSD останавливает импорт в Россию одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. Когда прекратятся поставки и есть ли отечественные аналоги лекарства?

Минздрав предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в стране ряда препаратов, в том числе «Зепатира». Он относится к одной из самых доступных схем лечения. На него приходится около 20% всех госзакупок лекарств на сумму более 1 млрд рублей в год.

В Росздравнадзоре сообщили, что согласно контракту производители обязаны предупреждать об остановке импорта за год. В связи с этим прекращение сотрудничества не отразится на поставках препарата от гепатита С, запланированных на 2024 год.

Компания MDS начала сокращать импорт лекарств в Россию с 2022 года. Был прекращен ввоз вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарата против ВИЧ. Однако американский фармпроизводитель не намерен останавливать поставки жизненно важных средств и вакцин, для которых в России отсутствуют аналоги или методы лечения.

Есть ли в России аналоги американского лекарства от гепатита С

В Минпромторге заявили, что «Зепатир» защищен в стране патентом до 2030 года. Российские производители уже сейчас осуществляет разработкой дженериков — препаратов с аналогичным количеством активного вещества.

Заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что прекращение поставок американского препарата от гепатита C не будет иметь существенного значения для пациентов, страдающих от этого заболевания.

«Сейчас болезнь полностью излечивается приемом специальных лекарств, убивающих вирус гепатита С, к которым относится и „Зепатир“. Выбор таких препаратов сейчас очень широкий, есть и отечественные, отмечается конкуренция, большое разнообразие в отношении „цена — качество — эффективность“. „Зепатир“ не является в этой конкуренции лидером, его отсутствие на рынке не будет иметь существенного значения», — сообщил Покровский.

В России с 2023 года начал выполняться план мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С, рассчитанный на период до 2030 года. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов отметил, что в стране будут производить противовирусные лекарства для лечения инфекции.

Как распознать гепатит С

Инфекционист Ирина Киселева заявила, что у заболевания нет видимых и ощущаемых симптомов, но в острой форме он может вызвать пожелтение кожи. Врач напомнила, что каждый человек должен сдавать анализ на вирусный гепатит как минимум раз в год.

«Если у человека впервые выявлен гепатит, ему нужно обратить к инфекционисту, который назначит расширенный перечень анализов, чтобы выявить какая у него стадия заболевания. Есть острый гепатит, хронический и гепатит с исходом в цирроз. В последнем случае сам гепатит мы можем вылечить, но цирроз означает то, что печень уже поражена настолько, что будет выполнять свою функцию не так, как нужно», — объяснила инфекционист.

Руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 депздрава Москвы Елена Нурмухаметова обратила внимание, что заражение гепатитом С может произойти даже при использовании гигиенических предметов инфицированного человека.

«Инфицирование происходит через предмет, который при использовании нарушает кожу или слизистую и может нести на себе микроколичество крови. У друга взял бритву, а друг и сам знать не знал, что он инфицирован, такой путь возможен. То же самое, допустим, когда кто-то порезал палец, а другой его перевязывает без перчаток, кровь попадает на кожу рук человека, а там микротравма какая-нибудь, царапина или трещина», — заявила медик.

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