В РФ появится рейтинг компаний на основе показателей устойчивого развития Центр «Эксперт» анонсировал создание рейтинга «устойчиво развивающихся» компаний

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Аналитический центр «Эксперт» намерен создать собственный продукт — рейтинг компаний, который будет составлен на основе показателей устойчивого развития, сообщила исполнительный директор фирмы Татьяна Лопатина на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. Она уточнила, что преимуществом данного рейтинга будет его формирование в секторальном разрезе. Такой способ помогает избежать популярных ошибок, передает корреспондент NEWS.ru.

Во-первых, мы фокусируемся на глобальной повестке целей устойчивого развития. Также основываемся на показателях стандарта отчетности об устойчивом развитии Минэкономики России <...>. Мы формируем рейтинг в секторальном разрезе, что позволяет нам избежать ошибки сектора, когда, например, IT-бизнес получает заведомо более высокие оценки в рейтингах, — рассказала Лопатина.

Ранее первый замминистра Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на выставке ИННОПРОМ-2024, отметил, что ведомство начало активно поддерживать бизнес в 2018 году. По его словам, в будущем министерство намерено делать все то же самое, однако с другими масштабами и объемами. Кроме того, меры поддержки станут более таргетированными.