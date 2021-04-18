В РФ появится короткий номер для звонков детскому омбудсмену

https://static.news.ru/photo/bba0bde0-5db7-11e9-b884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена поможет информационная система, которая скоро появится в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, в настоящее время уже существует готовый цифровой продукт, позволяющий обрабатывать обращения граждан, связанные не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами и вопросами. возникающими в повседневной жизни.

Например, как устроить ребенка в садик, где найти ближайшую поликлинику и так далее. Предполагается, что это будет трёхзначный номер, — цитирует слова Кузнецовой РИА Новости.

Детский омбудсмен уточнила, что маршрутизация полученного обращения будет происходить автоматически, в зависимости от характера запроса. Главная цель системы, по словам Кузнецовой — максимально включить весь ресурс для помощи ребёнку и семье, в которой он воспитывается.

Анна Кузнецова также уточнила, что инициатива уже проработана с Минцифры и получила одобрение президента РФ.