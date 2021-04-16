В РФ построят первый завод по производству ударных беспилотников

https://static.news.ru/photo/de4dc85c-9e82-11eb-95f6-96000091f725_660.jpg Фото: kronshtadt.ru

В России к ноябрю появится первый завод по производству ударных беспилотников. Строительство уже началось на территории города Дубна в Московской области. Об этом журналистам в пятницу, 16 апреля, рассказали сотрудники пресс-службы компании «Кронштадт».

Отмечается, что предприятие в Дубне построят за рекордно короткие сроки. Завод будет запущен уже в ноябре текущего года. Как заявили в компании, к реализации проекта будут привлечены инвестиции, размер которых превышает 4 млрд рублей. Благодаря появлению подмосковного завода работу смогут получить свыше 15 тысяч человек. Государственный бюджет станет ежегодно получать от предприятия более 900 млн рублей в качестве налоговых отчислений.

Представители «Кронштадта» заверили, что строительство завода будет экологичным и бесшумным. Площадь первого завода по производству ударных беспилотников — 45 тысяч квадратных метров.

С журналистами о будущем предприятии также пообщался источник из сферы оборонной промышленности.

Завод позволит полностью закрыть потребность в ударных беспилотниках «Иноходец», также известных под названием «Орион», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» снова сдвигаются. На этот раз по причине отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования.