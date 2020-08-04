В РФ посещаемость кинотеатров сократилась на 90% после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/0baafcb2-d673-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

После того, как открылись кинозалы, закрытые из-за пандемии коронавируса, их посещаемость упала более, чем на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила президент сети «Каро» Ольга Зинякова.

Такие данные она привела на пресс-конференции, отметив, что после этого «можно сделать вывод об экономической ситуации с кинотеатрами».

Говоря о посещаемости, в среднем по Москве и, по-моему, еще в 22 регионах открыты кинотеатры, очень много «миллионников» по-прежнему закрыты, она значительно ниже, чем в августе прошлого года, наверно на 90-95%, — приводит слова Зиняковой «Интерфакс-Россия».

По данным президента сети «Каро», результаты первых выходных после того, как кинотеатры возобновили работу, были в «рамках ожиданий». В первый уикенд зрителям показали 10 новинок, ставка на это была сделана сознательно. Как пояснила Зинякова, за время самоизоляции зрители смогли посмотреть онлайн множество старых картин.

При этом гендиректор Объединённой сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что итоги первых выходных после открытия «в 5 раз хуже чем в аналогичный период прошлого года».

По его мнению, причиной этому стали однообразный репертуар, ограничительные меры и неизвестность о сроках возобновления работы.

Многие эксперты считают, что опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан. Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

До открытия кинозалов Роспотребнадзор подготовил совместно с Минкультуры РФ рекомендации по работе кинотеатров. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки.

Как писал NEWS.ru, кинотеатры ориентированы на то, чтобы вернуть зрителей в залы, поэтому предпосылок к увеличению цен на билеты в кино нет.