В РФ планируют запретить перевозить более 600 сигарет без маркировки

https://static.news.ru/photo/ae5ab492-0257-11eb-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

В России может быть введено ограничение на ввоз и перемещение по стране физическими лицами немаркированной табачной продукции, в том числе из стран Евразийского экономического союза. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.

Максимальный объём табачной продукции, разрешённой к перевозке без российской маркировки, может составить: 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака на одного человека, — сообщает «Парламентская газета».

По мнению авторов данного законопроекта, неограниченный ввоз в Россию табака не отвечает экономическим интересам страны, так как рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов. Аналогичный запрет уже введён в рамках мер по борьбе с контрафактным алкоголем.

Как писал NEWS.ru, Госдума одобрила повышение акцизов на сигареты в России. Косвенный налог увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом вместо роста на 4% исходя из действующей редакции Налогового кодекса. Увеличение коснётся акцизов на электронные и обычные сигареты, а также на табачную продукцию в целом. Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%).