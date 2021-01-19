В России намерены запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. При этом суррогатное материнство не запрещается, вынашивать детей разрешено исключительно для граждан РФ или состоящих в браке лиц с видом на жительство в РФ.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить нормой, согласно которой «право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака, — сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Кроме того, обратиться к услугам суррогатной матери можно будет только в случае, если супруга не может родить ребёнка по медицинским показаниям. Этот факт должен быть установлен на консилиуме врачей.

Этот законопроект также вносит поправки в закон «О рекламе», предусматривающие запрет на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

Документ ещё не вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента, он будет проходить общественное обсуждение.

Как писал NEWS.ru, Общественная палата РФ предложила запретить практику суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян. План общественников также подразумевает запрет на рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и на платные услуги по суррогатному материнству. По словам члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, правоохранительные органы РФ в настоящее время не имеют никакой информации о судьбе от 10 до 20 тысяч новорождённых детей. Парламентарий заявил, что эти младенцы пересекли государственную границу в неизвестном направлении.