В РФ начинает действовать «гаражная амнистия»

Владельцы находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых размещены гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, с 1 сентября могут зарегистрировать право владения подобными участками в упрощённом порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом воспользоваться «амнистией» смогут не только первоначальные владельцы гаражей, но и их наследники, а также граждане, купившие гараж у первоначального собственника.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, регистрация объектов в рамках «гаражной амнистии» обойдётся гражданам не более чем в 10 тысяч рублей. Около 5 тысяч придётся заплатить за подготовку технического плана объекта и ещё столько же — за кадастровый план земельного участка.

Желающие воспользоваться «амнистией» должны обратиться в соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом. К заявлению следует приложить документ, подтверждающий факт владения.

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает уполномоченный орган публичной власти (обычно муниципалитет) уже после того, как участок под гаражом образован и поставлен на кадастровый учет.

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