В России решили защитить человеческий голос от искусственного интеллекта «Известия»: в РФ могут защитить человеческий голос наравне с изображением

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В России предложили закрепить охрану голоса в Гражданском кодексе наравне с изображением, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина. В случае отсутствия разрешения гражданина на использование его голоса предлагается ввести ответственность.

Сенаторы разрабатывают законопроект, который закрепит понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта. Такая технология позволяет сгенерировать речь человека без его участия.

В нынешней редакции статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет только об охране изображения гражданина. Если законопроект примут, то гражданин, чей голос использовали без его согласия, сможет потребовать удалить запись из публичного пространства.

Ранее стало известно, что для съемок нового фильма «Володя» лицо Владимира Высоцкого воссоздадут с помощью нейросети. Роль Владимира Высоцкого исполнит актер Александр Шпагин, на лицо которого с помощью нейросети наложат лицо артиста. По словам продюсера, актер много лет существует в этом образе. У него соответствующая манера говорить, ходить и играть на гитаре. Жигалкин считает, что команде удастся добиться почти 100% сходства. Петь Высоцкий будет своим голосом, а говорить голосом сына Никиты, с которым изначально задумывались съемки.