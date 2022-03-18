В РФ могут расширить список системообразующих предприятий

Российские власти рассмотрят возможность расширения списка системообразующих предприятий. Об этом РБК сообщили два источника на рынке радиоэлектроники. По словам одного из них, критерии отбора предлагается изменить таким образом, что в список могли попасть дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ Это нужно для того, чтобы помочь компаниям перевести производство на китайские фабрики. Ранее они работали с тайваньской компанией TSMC, но из-за международных санкций продолжать сотрудничество стало невозможно.

«Байкал Электроникс» и МЦСТ занимаются разработками отечественных процессоров Baikal и «Эльбрус». До последнего времени производство электроники осуществлялось в Тайване, однако после того, как высокотехнологичный экспорт в Россию попал под санкции, TSMC прекратила поставки чипов в страну.

В начале марта российское правительство вернулось к программе поддержки системообразующих предприятий, действовавшей во время пандемии в 2020 году. Новая версия рассчитана в том числе на те компании, которые попали под «недружественные действия и экономические санкции» зарубежных стран. При этом для получния государственной поддержки больше не надо проходить оценку финансовой устойчивости. Признанные системообразующими компании смогут претендовать на субсидии из бюджета, которые будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе, а также на получение государственных гарантий по кредитам или займам.

Ранее владелец турагентства «Море тут» Артём Венскель призвал власти России поддержать отрасль на фоне западных санкций, а именно — предоставить отсрочку по уплате налога за 2021-й, так как крайний срок закрытия — 30 апреля, обнуление, как вариант, налогов и отмена страховых пенсионных взносов на зарплаты сотрудникам. Кроме того, спикер заявил о необходимости получения от государства невозвратного кредита как для пострадавшей отрасли на зарплаты персоналу.