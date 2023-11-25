В РФ могут принять федеральный закон о русском народе: что это, зачем нужно Депутат Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе, который объединит все национальные группы на территории страны. Какие известны подробности?

Зачем нужен закон о русском народе

Парламентарий напомнил, что наций в России много, но народ — один. В связи с этим он считает, что нужно на законодательном уровне закрепить понятие о русском народе.

«Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу „многонациональный народ Российской Федерации“. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — объяснил Султан Хамзаев.

Политик обратил внимание, что закон о русском народе не будет принижать значение и важность национальных языков, потому что каждый из них «вписан в свои республиканские конституции».

«Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально — русский. В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский», — добавил он.

Кто будет считаться русским народом

Султан Хамзаев заявил, что все граждане России — «люди русского мира». Ранее был советский народ, а после началась «игра слов».

«Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие „русский“», — уточнил парламентарий.

По его мнению, сегодня общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ».

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Какой еще смысл вкладывают в понятие «русский»

Заместитель главы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский считает, что слово «русский» содержит не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека и уходит за географические границы.

«Россия. Она уникальна своей дорогой в небо. Здесь наша память о тех, кто своим примером зажег наше сердце, изменил нашу жизнь, нашу цель. Став частью нас самих, они непрестанно рождают в нас импульс для движения, не дают сердцу потухнуть. Слово „русский“ содержит не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека», — отметил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что только те, кто ходит в православные храмы, могут считать себя русскими.

«Очень важно, мои дорогие, чтобы понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось сегодня глубокой православной верой. А те, кто говорит «мы русские», а в храм не ходит? Задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, прадедов, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?» — сказал патриарх.

Он отметил, что под русскими имеет в виду также украинцев и белорусов, потому что они упомянуты в «Повести временных лет». По мнению патриарха Кирилла, сегодня народ должен «отбросить все сомнения» и посещать храмы.

Что известно о законе о защите русского языка

Госдума 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов. Исключениями остаются те случаи, если у иностранного слова нет аналога.

В рамках закона будут совершенствоваться механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного по всей России и организован контроль за соблюдением этих норм. Специально для этого для органов государственной власти, чиновников, учреждений культуры и образования разработают справочники с разрешенными иностранными словами.

Читайте также:

Депутаты Госдумы хотят уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

МЧС предложило давать дополнительный выходной одной категории россиян

«Удар попы об лед»: что сказал Дерипаска, как предлагает спасти бюджет РФ