В РФ могут легализовать гостевые дома

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В Ростуризме одобрили идею создания гостевых домов. В ведомстве считают, что в законодательстве нужно закрепить такое понятие и проработать требования к нему. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая получила на свой запрос соответствующий ответ от Ростуризма.

В конце ноябре Бессараб отправила письмо в туристическое ведомство. Суть проблемы была в том, что многие люди пострадали в 2019 году, когда в частных домах запретили оказываться гостиничные услуги. Сдавать жильё было можно, однако убираться в «номерах», обеспечивать клиентам питание и другие услуги владельцы домов больше не могли оказывать.

Теперь же в законодательстве предлагается закрепить понятие «гостевой дом». Вместе с тем это потребует редактирования множества правовых актов, так как к таким заведениям должны применяться те же требования по безопасности постояльцев, что и к обычным гостиницам. Предполагается, что владелец такого дома будет не только иметь в нём регистрацию, но и сможет сдавать номера постояльцам.

В целом же новшество может коснуться 100-150 тысяч мест размещения в Крыму, порядка 200 тысяч — в Краснодарском крае, а также оно заинтересует жителей Иркутской области, Алтайского края и других регионов, считает Светлана Бессараб.

Соответствующий законопроект планируется разработать к декабрю 2021 года, чтобы в марте 2022 внести его на рассмотрение в Госдуму. В обеих палатах парламента выразили готовность подключиться к работе, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года. Не должны стать исключениями и праздничные даты, сказано в письме начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, направленном в адрес участников туристического рынка.