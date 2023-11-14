В РФ мигрантам получить ВНЖ станет проще. Экзамены подешевеют в шесть раз? Минобрнауки предложило снизить цену экзаменов на ВНЖ для мигрантов

Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Минобрнауки России выступило с предложением снизить цену экзаменов для получения вида на жительства или патента на работу для мигрантов до 1000 рублей. Что об этом известно, сколько сейчас стоит тестирование?

Что известно о ценах на экзамены для мигрантов

Минобрнауки предлагает внести изменения в федерального закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и установить для мигрантов единую стоимость экзаменов

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента — 1000 рублей», — говорится в проекте постановления.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 августа 2027 года.

Согласно действующему законодательству, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, иностранный гражданин должен заплатить за экзамен 5900 рублей, для разрешения на работу или патента — 3800 рублей.

Как будут проверять детей мигрантов на знание языка

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для детей мигрантов в школах будет введена диагностика на уровень владения русским языком, по результатам которой им могут быть добавлены дополнительные часы для его изучения.

«Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы», — сообщил министр.

Он предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко организовать отдельные парламентские слушания по этому вопросу и добавил, что Минпросвещения для оценки языковой адаптации детей мигрантов уже подготовило соответствующие диагностические материалы.

3 августа Кравцов определил новый порядок осуществления образовательной деятельности, связанной с обучением в школах детей, плохо или совсем не знающих русского языка. Согласно приказу теперь образовательные учреждения вправе самостоятельно включать в учебный план курсы, дисциплины, дополнительные общеобразовательные программы по изучению государственного языка несовершеннолетними.

Зачем нужен экзамен на знание русского языка

Ужесточение миграционной политики в вопросе знания русского языка позволит отсеивать тех, кто не хочет изучать язык и постигать культуру России, а планирует использовать переезд исключительно для заработка, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По словам правозащитницы, учить нужно не только детей, но и взрослых. По ее мнению, экзамены для иностранцев проводятся достаточно формально, вдобавок родители-иностранцы не разговаривают с ребенком дома на русском языке, что влияет на качество обучения в школе.

«И если в классе есть дети, которые не говорят или плохо говорят по-русски, хотим мы этого или не хотим, но общий уровень снижается в этом классе», — пояснила она.

МВД России для усовершенствования миграционной политики в вопросе знания государственного языка также выступило с предложением ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского.

Предполагается, что штраф составит 1000 рублей, а если за год иностранному гражданину не удастся подтянуть свои знания, то размер взыскания будет увеличен, а за нарушение закона его рейтинг будет обнуляться.

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