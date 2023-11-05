В РФ испытали АПЛ «Император Александр III»: что известно о новой подлодке МО РФ сообщило об успешном пуске ракеты «Булава» с АПЛ «Император Александр III»

Фото: МО РФ

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Император Александр III» выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщили в Минобороны России. Что известно об этой подлодке и как прошли испытания?

Подробности испытательного пуска с «Императора Александра III»

В рамках завершающего этапа госиспытаний атомная подводная лодка (АПЛ) «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

«Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район», — информирует ведомство.

Стрельба баллистической ракетой была завершающим этапом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме подлодки в состав Военно-морского флота России.

Что известно о подлодке «Император Александр III»

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru заявил, что создание такого подводного крейсера — это большой шаг вперед. Отдельно специалист отметил, что ракеты «Булава» становятся основой российской ядерной триады.

«„Император Александр III“ — это серийный корабль, построенный по проекту „Борей-А“. Он оснащен 16 баллистическими ракетами „Булава“ и современным торпедным оружием. Испытания ракеты „Булава“ показали ее эффективность, она разработана с разделяемыми боевыми блоками. Сейчас она становится основой нашей атомной триады, сменяя ракеты „Синева“ третьего поколения. Создание такого корабля — еще один большой шаг вперед, создавать их сложнее, чем космические аппараты, потому что подводная стихия никогда не прощает ошибок», — констатировал Дандыкин.

Фото: МО РФ

Как сложится дальнейшая судьба «Императора Александра III»

По словам Дандыкина, после завершения испытаний атомный подводный крейсер отправится на Камчатку.

«Насколько мне известно, корабль „Император Александр III“ после завершения испытаний через год пойдет в Вилючинск, на Камчатку, где уже будет сформировано полноценное соединение морских ядерных сил — это 25-я дивизия. В дальнейшем, я думаю, Северный флот будет пополняться, так как в программе заложено строительство еще как минимум трех атомоходов — „Князь Потемкин“, „Дмитрий Донской“ и „Князь Пожарский“. За счет атомных подлодок и кораблей Россия укрепит свою безопасность, усилив возможности для противостояния любому агрессору», — указал эксперт.

Российские подлодки лучше американских

Как отметил Дандыкин, Россия строит и разрабатывает корабли и подлодки четвертого поколения, в то время как США — третьего.

«Российские атомные подводные лодки — гордость Военно-морского флота России. Они во многом превосходят американские субмарины, так как мы строим и разрабатываем корабли и подлодки четвертого поколения, в то время как они — только третьего. Например, их субмарина „Вирджиния“ имеет меньшую рабочую глубину погружения почти вдвое. Также она способна нести меньше ракет. Наши подлодки превосходят американские по живучести, потому что у нас они корпусные. Помимо этого, у России есть судно, предназначенное для несения атомных подводных дронов „Посейдон“. Это атомная подводная лодка специального назначения „Белгород“, самая большая подлодка во всем мире», — резюмировал военный эксперт.

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