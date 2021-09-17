В РФ хотят ужесточить наказание за подделку стройматериалов

Уголовное и административное наказание за производство и сбыт фальсифицированных строительных материалов предлагает ввести Общественный совет при Министерстве строительства. Соответствующее письмо уже направлено в ведомство. Об этом сообщают «Известия».

По имеющимся данным, предлагается внести понятие «фальсифицированная промышленная продукция» в федеральный закон, а в КоАП и УК РФ определить наказание за её продажу. При этом изменения могут коснуться как отечественных, так и иностранных производителей и поставщиков.

В комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий при Общественном совете Минстроя сообщили, что в настоящее время ненадлежащей является более 50% продукции в электротехнической области, около 30–40% сухих строительных смесей и примерно 35–40% герметиков.

По словам экспертов, в настоящее время определение фальсифицированной промышленной продукции в российском законодательстве отсутствует.

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