В РФ готовят специалистов по политологической экспертизе: кто это такие

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В России началась подготовка специалистов по политологическим исследованиям информационных материалов, сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк. Что это такое и зачем нужно?

Чем занимаются эксперты по политологической экспертизе

По словам Омельянюка, политологическая экспертиза проводится по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам, а также с нарушениями при проведении выборов.

«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет», — подчеркнул он во время XII Международной научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ» в Новосибирске.

Омельянюк обратил внимание, что политологические специалисты будут изучать политические выступления, заявления, обращения, уставные документы и программы политических организаций. По его словам, уже сейчас также разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы.

«Пропагандистские материалы — лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность. Также к объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете», — отметил он.

Омельянюк добавил, что в России для политологических специалистов подготовили программу дополнительного профессионального образования. По ней проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один — кандидата политических наук, пишет «Интерфакс».

Как сейчас в России регулируют деятельность иноагентов

С 1 декабря 2022 года в России введен закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Термин „иноагент“ в России в нормативах есть. Иноагентами признаются и юридические лица, и физические лица. Есть конкретная формулировка — за что. Существуют нормы закона, которые действуют на всех: деятелей культуры, шахтеров, вахтеров, учителей и всех остальных», — заявила депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий обратила внимание, что попадание знаменитостей в список иноагентов не должно никого удивлять. По ее словам, нормы законы действуют на всех: деятелей культуры, шахтеров, вахтеров, учителей и других.

«Артисты не должны быть исключением. Это такие же граждане, которые должны выполнять закон. У них есть такие же обязанности перед страной, согласно Конституции России, как и у всех остальных», — добавила она.

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