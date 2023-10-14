В РФ декретные пособия увеличат на 54%: когда будет, сколько платят сейчас

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Декретные пособия в России увеличат на 54%, рассказал глава Соцфонда РФ (СФР) Сергей Чирков. По его словам, общая сумма выплат вырастет до 678,4 млрд рублей. Что об этом нужно знать?

Что известно об увеличении декретного пособия

Глава Соцфонда России (СФР) Сергей Чирков рассказал, что в 2025 году также планируется дальнейший рост бюджетных расходов на пособия.

«Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза», — пояснил он.

Член Совфеда и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова отметила, что в условиях экономического кризиса финансовая поддержка матерей важна, но едва ли это простимулирует повышение рождаемости в стране. Она пояснила, что пособие по беременности и родам равняется 100% средней зарплаты работающей женщины, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 40%.

«Прямого следствия между повышением выплат и повышением рождаемости вряд ли можно ожидать, так как проблема бедности никуда не делась, особенно если говорить о семьях и женщинах, живущих в сельской местности», — прокомментировала Епифанова.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2023 года составляет 8591 рубль. Сенатор отметила, что одна упаковка подгузников (24 штуки) стоит минимум 500 рублей, трехсотграммовая банка молочной смеси, если ребенок на искусственном вскармливании, — от 450 рублей и более.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли сохранять пособия при досрочном выходе из декрета

Ранее правительство России предложило сохранять детские пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода матери из декрета. Если законопроект будет принят, то такая мера поддержки заработает в 2024 году.

«Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет или в период предоставленного отпуска по уходу за ребенком работает у другого работодателя», — говорится в тексте законопроекта.

Предлагаемый закон направлен на поддержку работающих родителей, которые ухаживают за детьми до полутора лет, а также на стимулирование их к досрочному выходу на работу из декретного отпуска.

Какой будет материнский капитал в 2024 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России» сообщил, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. За второго ребенка гражданам положены 834 тысячи рублей.

«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сказал он.

Министр добавил, что в следующем году на материнский капитал могут рассчитывать более 1 млн семей. Сумма выплаты увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции в 2023 году.

Читайте также:

В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

В РФ неработающих пенсионеров ждет надбавка: кому могут увеличить выплаты

Стало известно, как в России сократят расходы на семьи с детьми