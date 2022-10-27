Четыре человека пострадали в результате обстрела нефтебазы в ДНР Штаб теробороны ДНР: четыре человека пострадали из-за обстрела нефтебазы со стороны ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В результате обстрела нефтебазы в Шахтерске со стороны ВСУ пострадали четыре человека, сообщает штаб теробороны ДНР в Telegram. По информации штаба, после попадания ракет в горюче-смазочные материалы (ГСМ), на нефтяном хранилище произошло возгорание.

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя, — сказано в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило об обстреле Шахтерска со стороны украинской армии. В Telegram-канале ведомства уточнили, что ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS. Под обстрел также попал Донецк.

Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 12:52 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Шахтерск: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что корреспондент Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию.