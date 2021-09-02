В РДШ оговорку Путина о Семилетней войне назвали неслучайной

Оговорка президента России Владимира Путина в ходе открытого урока 1 сентября могла оказаться неслучайной. Об этом заявила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке Владимир Путин, обсуждая историю страны, назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. В этой связи один из присутствовавших на уроке подростков уточнил, что речь идёт о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год. Президент поблагодарил школьника за замечание. Мальчик представлял Российское движение школьников в Коми.

Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможности, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока, — заявила Медведева.

Представитель РДШ считает подобный приём очень результативным, так как он продемонстрировал, что отечественные школьники знают историю своей страны и готовы дискутировать с преподавателем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что слова школьника из Воркуты «никакая не наглость» и в Кремле надеются, что мальчик не станет подвергаться критике со стороны директора школы, в которой он учится.

Слова о «наглости» процитировали СМИ, сославшись на интервью директора школы № 35 Юлии Рябцевой изданию «Подъём».