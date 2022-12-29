В РАПУ сообщили о падении экспорта российских удобрений РАПУ: Россия в 2022 году сократила экспорт удобрений на 15%

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По итогам 2022 года падение экспорта российских удобрений составит 15%. Это ниже, чем ожидалось, поскольку удалось смягчить санкционное давление, переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран. Об этом сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), их данные приводит РИА Новости.

Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%, - приводится цитата главы ассоциации Андрея Гурьева.

Отмечается, что в первую очередь Россия смогла нарастить поставки удобрений в Индию. По предварительным данным, экспорт увеличился примерно в три раза и составил 3,6 млн тонн. В основном туда поставлялись фосфорные удобрения. Также на 40% - до 700 тысяч тонн - вырос экспорт в Турцию. В ассоциации высоко оценивают потенциал рынков Юго-Восточной Азии, в частности - Вьетнама.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский предприниматель, основатель компании «Еврохим» Андрей Мельниченко прибыл в Южно-Африканскую Республику для лоббирования отмены санкций в кулуарах предвыборной конференции, организованной правящей партией Африканского национального конгресса. По информации агентства, бизнесмен рассчитывает, что наиболее промышленно развитая страна континента поддержит его призывы к Евросоюзу «решить проблему».