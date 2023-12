В РАН назвали перспективные направления сотрудничества России и КНР Китаист Варфаловская: планы сотрудничества России с Китаем перевыполнены

Китай и Россия активно наращивают сотрудничество в сельском хозяйстве, в области энергетики, а также в сфере высоких технологий, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Розалия Варфаловская. По словам эксперта, в некоторых аспектах планы, намеченные двумя странами, уже перевыполнены, но на этом развитие партнерства не остановится.

Уже начинает осуществляться зерновая сделка, заключенная на третьем форуме «Один пояс и один путь». Кроме того, увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири». Идет региональное сотрудничество на Дальнем Востоке в области ветровой энергии при помощи инвестиций Китая. За счет китайских вложений развивается и производство сельскохозяйственной продукции. Россия же участвует в торговле на базе китайских инновационных платформ, — рассказала Варфаловская.

Эксперт также отметила, что решение российского президента дать слово корреспонденту агентства «Синьхуа» в обход американского издания говорит, в частности, об уважении и крепкой дружбе с Китаем.

Возможно, таким образом [Путин] показал, что недоволен некоторыми проблемами, которые устраивает Америка. А может быть, просто проявил вежливость, увидев, что журналист «Синьхуа» поднял руку первым, — отметила собеседница NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» попросил передать слово корреспонденту китайского агентства «Синьхуа» в обход журналиста The New York Times, которому изначально хотел дать слово пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналист The New York Times тоже получил впоследствии возможность задать свой вопрос.