В районе Экспоцентра упали обломки БПЛА: есть ли погибшие, какие разрушения

Фото: АГН «Москва»

Российские системы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Что об этом известно и где упал дрон?

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра», — отметил глава города.

Собянин добавил, что уничтоженный дрон не нанес значительных повреждений зданию. В настоящее время на месте работают экстренные городские службы.

Что произошло в Москве у Экспоцентра 18 августа

Примерно в 4:20 по московскому времени Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над городом Одинцово Московской области. Кроме этого, очевидцы рассказали о громких звуках в Трехгорке и Красногорске. Telegram-канал «112» позже написал, что москвичи пожаловались на хлопки в столице. По данным источника, в городе сработала система ПВО.

Через некоторое время Собянин заявил о сбитом беспилотнике, обломки которого упали на территории Экспоцентра. Фасад одноэтажного здания на Краснопресненской набережной был поврежден.

Mash предоставил данные, что упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Сообщается, что в 3:40 утра его заметили пролетающим над СНТ «Зарница» в Красногорском районе. По словам местных жителей, он летел вдоль Новой Риги на высоте 250 метров, с горящей красной лампочкой. Около 4 утра БПЛА был сбит силами ПВО и упал рядом с «Москва-Сити». Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Такой же БПЛА «Бобер», отметили журналисты Mash, 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полета у такого 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

«Около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная атака с помощью БПЛА по объектам, находящимся в Москве и Московской области. После воздействия по нему средств ПВО, беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгорания нет», — заявили в Минобороны РФ.

Как беспилотники ранее пытались атаковать Москву

Сергей Собянин 9 августа заявил, что ночью была пресечена попытка атаки двух дронов на столицу. По его информации, оба аппарата были сбиты средствами ПВО при подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работали экстренные службы.

Глава столицы 6 августа сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодц», — добавил он.

Аэропорт Внуково закрывали 30 июля и 1 августа на фоне атак украинских беспилотников. Тогда силам противовоздушной обороны удалось перехватить в столице несколько БПЛА, однако один дрон все же поразил башню «Москва-Сити».

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