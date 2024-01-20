В Раде раскритиковали оборону ВСУ: новости СВО на вечер 20 января

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не выстроили хорошую систему обороны, из-за чего они потерпели неудачу сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. По его словам, российские военные «продавливают» украинскую армию, из-за чего ей приходится отступать все дальше от линии боевого соприкосновения. Костенко отметил, что ВСУ не удалось пробить российскую систему обороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 20 января, читайте в материале NEWS.ru.

В США усомнились в возможности ВСУ вернуть утраченные территории

Украина не сможет вернуть потерянные территории, поэтому ей необходимо сосредоточиться на другой задаче, пишет Bloomberg. По информации агентства, вооруженные силы страны слишком сильно истощены затяжными боями, а США медлят с оказанием военной помощи. По этой причине главными задачами украинских войск должны стать уход в оборону и защита от армии России на линии фронта и в небе.

Мобилизованный боец штурмового подразделения морской пехоты с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен. Третий противник сбежал. Бой проходил в неосвещенном здании. Россиянин не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.

Немецкий журналист заявил о мрачной ситуации на фронте для ВСУ

Вооруженные силы Украины оказались в тупике. Для них сложилась крайне мрачная и драматичная ситуация, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. Он побывал в Киеве и на линии боевого соприкосновения, где ему удалось пообщаться с бойцами ВСУ. По словам Ронцхаймера, солдаты страдают от усталости.

Некоторые бойцы ВСУ находятся в зоне боевых действий уже на протяжении двух лет и за это время ни разу не отдохнули, отметил он. Ситуация также осложняется дефицитом боеприпасов, подчеркнул журналист.

ВКС России попали «в яблочко» под Купянском

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео ударов авиации ВКС России по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Как уточняет журналист, все фугасные авиабомбы попали «в яблочко».

В Сети также появились видеокадры точных ударов российских артиллеристов по расположениям штурмовиков Вооруженных сил Украины в районе Спорного. Под удар попали военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. На записи, снятой камерой беспилотника, видно, что солдаты ВСУ окопались в лесополосе. По их позициям был нанесен удар.

Фото: МО РФ

В США сочли французских наемников законной целью для армии России

Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины в зоне проведения спецоперации, являются законной целью для Вооруженных сил России, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Так он прокомментировал присутствие французских военных в зоне СВО.

Риттер добавил, что Россия близка к финальному разрешению украинского конфликта и разгрому ВСУ. По его словам, теперь каждый станет целью, будь то украинские бойцы или солдаты армий НАТО.

Батальон спецназа первого Донецкого армейского корпуса сжег бетонные укрепления подразделений украинской армии у Артемовска. На опубликованных кадрах видно, как дрон ВС РФ сбрасывает боеприпасы на опорник ВСУ. Один из снарядов попадает в цель и вызывает сильное возгорание внутри постройки.

В Херсонской области поражен объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры, который находится в подконтрольной Украине части Херсонской области, был поврежден в результате удара, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе по цехам производства беспилотников. Дандыкин отметил, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба военных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, которые были вынуждены сложить оружие.

Читайте также:

Уничтожение более 60 французских наемников в Харькове: что об этом известно

Участника СВО оправдали в убийстве сослуживца: могли ли давить на присяжных

Военнослужащий получил срок за отказ участвовать в спецоперации