«В прицеле долгосрочная поддержка»: военкор о помощи Запада Украине Военкор Поддубный: Запад нацелен на долгосрочную поддержку Украины

Фото: Cpl. Mackenzie Binion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны уже условились, что конфликт на Украине может затянуться до пяти лет, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Несмотря на это, все они нацелены на долгосрочную поддержку Киева, что доказывают принимаемые меры, указал журналист.

Как бы информационная повестка ни пыталась убедить нас в смене настроений Запада относительно Украины, практические шаги ЕС и США показывают, что в прицеле коллективного Запада все та же долгосрочная поддержка киевского режима, — констатировал Поддубный.

Недавно Германия сообщила о планах передать Украине вездеходную технику, тягачи, разведывательные беспилотники и некоторую другую технику, которая позволит вести бой в условиях зимы, добавил военкор. О чем бы генералы НАТО ни договорились на предстоящем заседании, помощь Украине «прибудет на линию боевого соприкосновения и будет стрелять», отметил Поддубный.

Словакия тем временем официально уведомила НАТО об отказе поставлять на Украину военную технику из собственных запасов. При этом власти не будут препятствовать коммерческим контрактам, заявил министр обороны Роберт Калиняк. Также республика намерена продолжать помогать Украине в гуманитарной сфере.