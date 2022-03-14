В правительстве занялись вопросом урегулирования цен на сахар

До конца недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщают «Известия». Для решения вопроса необходимо, в частности, провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями.

Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование, — рассказал изданию источник в правительстве.

В Минсельхозе отметили, что поставки сахара идут без перебоев, производители выполняют все обязательства, заводы увеличили объёмы производства и перешли на круглосуточный режим работы.

По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта 2022 года цена на сахар-песок в России в среднем выросла на 3,3%.

Ранее сообщалось, что в России введён временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года. Временно за границу нельзя вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Исключения возможны только в случае оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.