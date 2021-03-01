Власти определили даты переписи населения в России

https://static.news.ru/photo/b6ce5498-7a9e-11eb-bb49-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Всероссийская перепись населения состоится с 23 августа по 30 сентября, к этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической обстановки в стране. Об этом говорится в проекте постановления правительства о переносе переписи.

Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года Всероссийскую перепись населения, — говорится в проекте документа, опубликованном на официальном сайте правительства.

Уточняется, что сведения о гражданах начнут собирать с 23 августа. Ранее стало известно, что перепись населения с апреля может быть перенесена на сентябрь. В Росстате уточнили, что в сентябре сохраняются наиболее комфортные условия для переписчиков. Кроме того, в это время не отмечается роста простудных заболеваний.

Предварительные данные переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обработки информации. Окончательные результаты переписи будут опубликованы в 2023 году.

Как сообщал NEWS.ru, глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии «больших данных» (big data). По его словам, это будет эксперимент.