В правительстве РФ рассказали, по каким принципам готовятся контрсанкции

При работе над контрсанкциями российские власти будут опираться на опыт «регуляторной гильотины». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, нынешняя ситуация в экономике требует продолжения работы именно в подобном стиле.

Актуальность реформы контроля и надзора в нынешних условиях никуда не делась. Более того, сегодняшняя контрсанкционная работа правительства во многом опирается и на опыт взаимодействия властей с бизнесом при наведении порядка в регуляторике, и на извлечённые из него уроки и созданные в процессе механизмы, — отметил вице-премьер.

По его мнению, в текущих экономических условиях работа в рамках «регуляторной гильотины» требует продолжения.

И опыт уже прошедшей реформы сейчас очень кстати, если бы его не было, перестраивать работу всей системы регулирования <...> было бы на порядок сложнее, — отметил вице-премьер.

Федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» были подписаны президентом Владимиром Путиным в июле 2020 года. Они разрабатывались в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, или так называемой «регуляторной гильотины», Последняя предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые ранее не были пересмотрены и актуализированы.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что в случае введения Соединёнными Штатами эмбарго на поставки смартфонов в Россию, американские компании понесут значительные, но не смертельные потери. Настоящей проблемой для США станут российские контрсанкции и координация усилий Москвы и Пекина. Потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme с чипами американского производства составят порядка 760 млрд рублей. Половина данной суммы придётся именно на Apple.