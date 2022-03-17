В правительстве рассмотрят план о строительстве нового города в Крыму

До 1 апреля в правительство России внесут предложения по строительству нового города на западном побережье Крыма, заявил глава республики Сергей Аксёнов. С его слов, в новом городе смогут поселиться 50 тысяч человек, пишет ТАСС.

Есть амбициозная задача, связанная со строительством нового города на 50 тыс. человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры. Два варианта есть — один на западном побережье в Сакском районе и в Симферопольском районе в районе поселка Николаевка. Буквально обсуждаем, до 1 апреля предложения будут внесены в правительство Российской Федерации, — сообщил Аксёнов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в данный момент российским бизнес-структурам в Крыму не стоит опасаться санкционных мер со стороны Запада. Он пригласил крупные компании, включая банки, работать на полуострове.

Путин также предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030-го. Также президент призвал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих субъектах РФ.

Ранее президент России заверил крымчан и севастопольцев в том, что вопрос обеспечения их чистой, качественной водой решается шаг за шагом. По словам Путина, сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и переброска воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ.