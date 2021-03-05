В правительстве раскритиковали планы по строительству новых МСЗ

https://static.news.ru/photo/4b48f248-7dad-11eb-8498-96000091f725_660.jpg Фото: novostroy.ru

В российском правительстве не поддерживают инициативу по строительству в стране новых мусоросжигательных заводов (МСЗ), так как это не отвечает ни экологическим требованиям, ни экономической целесообразности. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая в кабмине за экологическую повестку.

Пока речь идёт о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор? В том виде, который есть сейчас [проект строительства 25 заводов], точно не поддерживается, — приводит издание «Новые известия» слова Абрамченко.

Компания «РТ-Инвест», специализирующаяся на строительстве заводов по переработке отходов, в мае 2020 года объявила о планах строительства 25 новых МСЗ мощностью 14,6 млн тонн на 1,5 ГВт. Соглашение о сотрудничестве было подписано председателем ВЭБа Игорем Шуваловым, руководителями Ростеха и Росатома Сергеем Чемезовым и Алексеем Лихачёвым. Общая стоимость проекта оценивалась в 600 млрд рублей, на сегодняшний день объём инвестиций при значительной поддержке государства заявляется в размере 1,3 трлн рублей.

Отмечается, что «аппетиты консорциума» могли стать причиной, по которой в правительстве задумались о целесообразности строительства новых заводов, которое уже долгое время является причиной возмущения жителей регионов, в которых эти предприятия планируется возвести. Вдобавок выяснилось, что из-за трудностей, вызванных пандемией, «РТ-Инвест» замораживает на время запуск МСЗ, строящихся в Московской области и Казани, но берёт «повышенные обязательства» по возведению новых МСЗ в других регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Крыму, Новосибирске, Красноярске.

Прежде чем принимать такие проекты на всю Россию, мы должны посмотреть, как эти заводы вообще будут работать и какая экология будет. «РТ-Инвест» уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт. Они должны быть запущены в 2023 году, но документация по всем МСЗ держится в секрете, даже несмотря на судебные решения в нашу пользу, — недоумевает координатор движения «Экологика» Анна Дмитриева.

Она добавила, что её движение добивается проведения экологической экспертизы всех проектов МСЗ, так как от их строительства зависит здоровье граждан. Но в настоящее время приходится довольствоваться только теми сведениями, которые предоставляет «РТ-Инвест». В компании, созданной при участии Ростеха, называют МСЗ «мусоросжигательными электростанциями», так как сжигание ТКО предполагает выработку электроэнергии. В Greenpeace по этому поводу заметили, что в РФ уже вырабатывается избыточное количество энергии. В Минэнерго заявили, что с ведомством этот вопрос не согласовывался.

Как отмечает издание, специалисты давно сошлись во мнении, что мусорная реформа, как и технологии утилизации отходов, заложенные в ней, не соответствуют безопасности и эффективности с экономической точки зрения. Экологичность требует создания качественных мусоросортировочных комплексов. Резкое заявление Абрамченко стало причиной новой общественной дискуссии, но, по мнению автора, это может стать просто результатом «разборок с Ростехом, который пытается отхватить у реформы самый жирный кусок», создав в стране дополнительные проблемы в области экологии.

Как сообщал NEWS.ru, управление гидрометеорологической службы (УГМС) запретило журналистам проводить замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Ранее результаты замеров УГМС значительно разнились с результатами, которые публиковались в СМИ.