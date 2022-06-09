В правительстве предложили поднять стоимость лицензии на услуги связи Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи до миллиона рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и закон «О связи» подготовило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По мнению авторов, эти поправки позволят уменьшить число правонарушений и уклонений от ответственности со стороны операторов. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства. Пакет нововвведений ожидает общественных слушаний.

В Налоговый кодекс предлагается внести поправку, повышающую до одного миллиона рублей сумму государственной пошлины на девять видов лицензий по услугам связи. В Минцифры считают, что такая мера не даст провайдерам-нарушителям законодательства получать новые лицензии без проблем.При этом нововведение распространится лишь на новых провайдеров. Действующие смогут продлить лицензию за 750 рублей.

По данным министерства, сегодня в России работают около 10 тысяч провайдеров, стоимость лицензии составляет 7,5 тысячи рублей. В результате недобросоветсные компании вместо штрафа прекращают действие текущей лицензии и покупают новую.

Изменения в КоАП предполагают введение оборотного штрафа в размере 0,01% - 0,05% от годовой выручки провайдера за отсутствие на сетяз связи оператора СОРМ - системы, позволяющей расследовать и предотвращать теракты.

Порпавка в закон "О связи" предполагает, что до получения лицензии провайдер должен будет согласовать схему построения сети с ФСБ.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия сможет обезопасить свое интернет-соединение в случае отключения от европейских точек обмена. Он отметил, что Москва сможет в таком случае перенаправить свой интернет-трафик через Азию.