В правительстве определили условия ухода компаний из недружественных стран Минфин назвал условия ухода компаний из недружественных стран из российских активов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В российском правительстве определили условия, соблюдение которых будет учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Данные следуют из выписки из протокола заседания правительственной подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Среди условий, в частности, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рынчной стоимости.

Единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче Подкомиссией разрешений на осуществление (исполнение) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг <...> в уставных (складочных) капиталах российских хозяйственных обществ иностранными лицами <...> исходить, как правило, из целесообразности установления перечисленных условий осуществления (исполнения) таких сделок (операций), — говорится в выписке.

В числе условий — наличие независимой оценки рыночной стоимости активов, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров и наличие рассрочки платежа на 1-2 года

Также отмечается, что подкомиссия приняла к сведению информацию минфина и ЦБ РФ о подходах при принятии решений о выдаче разрешений на выплату дивидендов иностранным акционерам в случаях, установленных указами президента.

Ранее сообщалось, что все лицензии иностранных недропользователей на участки недр на территории России были переоформлены на российские юридические лица. По данным Минприроды, это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Документ накладывает временный запрет на продажу инвесторами из недружественных государств акций российских стратегических предприятий, нефтяных компаний, банков и производителей оборудования для ТЭК.