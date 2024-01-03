В постпредстве России оценили позицию ОБСЕ по обстрелам Белгорода Постпредство РФ обвинило ОБСЕ в предвзятости из-за позиции по атакам на Белгород

Фото: osce.org

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и председательствующая в ней Мальта заняли сторону Киева, не осудив ракетные удары ВСУ по Белгороду, говорится в заявлении постоянного представительства РФ при организации. По оценкам российских дипломатов, Мальта и секретариат ОБСЕ попирают свои мандаты и продолжают курс на обрушение организации.

Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей. Таким образом, Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгороде этим утром были зафиксированы по меньшей мере два обстрела. По его словам, в ближайшее время сотрудники аварийных служб приступят к подомовому обходу для оценки повреждений и начнут восстановительные работы.

Гладков также отметил, что в результате обстрела ВСУ 2 января один человек погиб, 11 получили ранения. Глава региона уточнил, что восемь пострадавших получили амбулаторную помощь, еще трое остаются в стационарах. При этом после обстрела 30 декабря в больницах находятся 70 человек, 25 из них получают медицинскую помощь в федеральных учреждениях, добавил он.