В посольстве РФ в Вашингтоне рассказали о лжи Кирби Посольство в Вашингтоне: США лгут о пытках военными РФ мирных жителей на Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

США лгут об убийствах и пытках российскими военнослужащими мирных жителей на Украине, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Дипломаты обратили внимание на провокационные заявления директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, передает РИА Новости.

Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты отметили, что подобные слова в США звучат далеко не впервые. В посольстве считают, что они рассчитаны на отвлечение внимания от реальных преступлений, которые вот уже девять лет совершаются вооруженными силами Украины против населения Донбасса.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил бойца полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину обвиняли в расстреле мирного жителя Мариуполя. Инцидент произошел в конце марта 2022 года.