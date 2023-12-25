В Польше рассказали, какое российское оружие станет «кошмаром» для ВСУ Interia: обновленный российский «Панцирь» может стать проблемой для ВСУ

Фото: МО РФ

Обновленная версия российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» может стать серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, заявил обозреватель польского издания Interia Даниил Горецкий. По его словам, это обусловлено тем, что украинская армия делает ставку на беспилотные летательные аппараты, «Панцирь» же способен перехватывать дроны даже небольших размеров.

Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса «Панцирь» прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники, — заявил Горецкий.

По данным издания, новая версия «Панциря» оснащена усовершенствованной системой управления огня с современной радарной системой обнаружения и слежения. Они позволяют ЗРК обнаруживать и поражать мини-беспилотники, управляемые артиллерийские снаряды, а также быстрые баллистические цели. Кроме того, «Панцирь» отличается подвижностью, так как он установлен на грузовике КамАЗ-6560 с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Максимальная скорость машины — 90 км/ч.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее перечислил российские самолеты, которым американский истребитель F-16 «не ровня». По его мнению, к их числу относятся Су-35 и Су-57. Отмечается, что Су-57 пятого поколения уже начали массово поступать в войска.