В полиции подтвердили исчезновение главы Минздрава Омской области

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Кабмин РФ после окончания майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из страны. Тем не менее такая мера возможна для применения только в экстренных случаях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.

Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, — сказал министр. Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно...