В полиции подтвердили исчезновение главы Минздрава Омской области

https://static.news.ru/photo/d0520a84-b0d8-11eb-89bb-96000091f725_660.jpgАлександр МураховскийФото: Евгений Софийчук/ТАСС
Полиция подтверждает факт исчезновения руководителя Минздрава Омской области Александра Мураховского. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщил собеседник агентства.