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В полиции подтвердили исчезновение главы Минздрава Омской области

18:04, 09 мая 2021
Александр Мураховский Александр Мураховский Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Полиция подтверждает факт исчезновения руководителя Минздрава Омской области Александра Мураховского. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщил собеседник агентства.

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